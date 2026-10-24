Fulham pokonał Coventry 1:0 w meczu Premier League rozegranym 24 października na Coventry Building Society Arena. Jedynego gola w 80. minucie strzelił norweski ofensywny pomocnik Oscar Bobb: wbiegł w pole karne i podkręcił piłkę w dalszy róg. Informuje o tym Sky Sports.

Niewykorzystane okazje i VAR

Przed przerwą Fulham było bliżej zdobycia gola: Josh King trafił w słupek. Zespół domagał się również rzutu karnego po sytuacji z udziałem Calvina Basseya i Brandona Thomasa-Asante. VAR szczegółowo przeanalizował tę sytuację, ale decyzja o niepodyktowaniu jedenastki została utrzymana.

Były sędzia Mike Dean wyjaśnił na antenie Sky Sports, że Bassey najpierw odepchnął rywala, tworząc sobie miejsce, a dopiero potem Thomas-Asante pociągnął go za koszulkę. Zdaniem Deana pierwsze przewinienie popełnił obrońca Fulham.

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Pozycje zespołów

Pod koniec meczu Coventry zwracało również uwagę na możliwe zagranie ręką Shei Charlesa w polu karnym po dośrodkowaniu Jacka Rudoniego. VAR szybko sprawdził tę sytuację i nie dostrzegł podstaw do podyktowania rzutu karnego.

Zwycięstwo było drugim z rzędu w Premier League dla zespołu Álvaro Arbeloi. Fulham opuścił strefę spadkową i awansował na 12. miejsce, podczas gdy Coventry po ośmiu meczach pozostaje na 19. pozycji.

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