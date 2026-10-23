Rybakina pokonała Kawę w ćwierćfinale Ningbo Open — Interia Sport

Kazachska tenisistka Jelena Rybakina pokonała Polkę Katarzynę Kawę w ćwierćfinale turnieju WTA 500 Ningbo Open w Chinach. Mecz zakończył się wynikiem 6:1, 3:6, 6:1. W półfinale Rybakina zagra z Dianą Sznajder.

Kawa wyrównała stan rywalizacji w setach

Rybakina wygrała pierwszego seta 6:1 w 22 minuty. Na początku drugiego seta Kawa ponownie straciła podanie, jednak zdołała odmienić losy meczu: dwukrotnie przełamała rywalkę, objęła prowadzenie 4:1 i wygrała seta 6:3.

W decydującej partii Rybakina przełamała rywalkę w drugim gemie i objęła prowadzenie 3:0. Kawa nie otrzymała okazji, by wrócić do walki, a najwyżej rozstawiona tenisistka turnieju zakończyła seta wynikiem 6:1.

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Rekordowy ranking Kawy

Przed ćwierćfinałem Kawa spędziła na kortach w Ningbo sześć godzin i jedną minutę oraz wygrała cztery mecze, w tym dwa w kwalifikacjach. Mimo porażki Polka w poniedziałek zostanie 106. rakietą świata, co będzie jej rekordem życiowym, podaje Interia Sport.

Jeśli Kawa zdecyduje się kontynuować występy w przyszłym tygodniu, może zagrać w kwalifikacjach turnieju WTA 250 w Guangzhou, gdzie jej rywalką w pierwszej rundzie miała zostać Linda Fruhvirtova.

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