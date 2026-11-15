Ukraińskie szpadzistki zdobyły brązowy medal podczas etapu Pucharu Świata w szermierce w Chinach

Kobieca reprezentacja Ukrainy w szermierce na szpady zajęła trzecie miejsce w zawodach drużynowych podczas etapu Pucharu Świata, który zakończył się w chińskim mieście Wuxi. Brązowymi medalistkami turnieju zostały Anna Maksymenko, Inna Brovko, Wlada Charkowa i Jana Szemjakina pod kierownictwem głównego trenera Bogdana Nikiszina.

W drodze na podium Ukrainki pokonały w 1/8 finału drużynę Polski wynikiem 45:36, a w ćwierćfinale ograły liderki światowego rankingu – reprezentację Republiki Korei (45:36). W półfinale czwórka Ukrainki uległa przyszłym zwyciężczyniom turnieju z Węgier (33:41), jednak w walce o brązowe medale pewnie pokonała rywalki z Rosji wynikiem 39:32.

Ten medal stał się pierwszym zespołowym wyróżnieniem dla ukraińskiej szpadzistek w etapach Pucharu Świata w ciągu ostatnich dwóch lat — po srebrnym medalu na turnieju w Vancouver w 2024 roku.

Źródło: Narodowa Federacja Szermierki Ukrainy.

Kobieca reprezentacja Ukrainy w szpadzie zdobyła brązowe medale na mistrzostwach Europy, które odbyły się we francuskim mieście Antony.

Na początku sezonu ukraińskie szpadzistki zdobyły drużynowy „srebro” na Pucharze Świata w Tallinie.

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