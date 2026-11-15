Украинские шпажистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Китае

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах заняла третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира, завершившемся в китайском городе Уси. Бронзовыми призерами турнира стали Анна Максименко, Инна Бровко, Влада Харькова и Яна Шемякина под руководством старшего тренера Богдана Никишина.

На пути к пьедесталу украинки в 1/8 финала победили команду Польши со счётом 45:36, а в четвертьфинале одолели лидеров мирового рейтинга — сборную Республики Корея (45:36). В полуфинале украинская четверка уступила будущим победительницам турнира из Венгрии (33:41), однако в поединке за бронзовые награды уверенно победила соперниц из России со счётом 39:32.

Эта медаль стала первой командной наградой для украинской женской шпаги на этапах Кубка мира за последние два года — после серебра на турнире в Ванкувере в 2024 году.

Источник: Национальная федерация фехтования Украины.

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы, который проходил во французском городе Антони.

Украинские шпажистки в начале сезона завоевали командное «серебро» на Кубке мира в Таллинне.

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