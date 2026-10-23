Рыбакина обыграла Каву в четвертьфинале Ningbo Open — Interia Sport

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила польку Катажину Каву в четвертьфинале турнира WTA 500 Ningbo Open в Китае. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 6:1. В полуфинале Рыбакина сыграет против Дианы Шнайдер.

Кава сравняла счёт по сетам

Рыбакина выиграла первую партию 6:1 за 22 минуты. В начале второго сета Кава вновь потеряла подачу, однако сумела изменить ход игры: она дважды сделала брейк, повела 4:1 и выиграла сет со счётом 6:3.

В решающей партии Рыбакина сделала брейк во втором гейме и повела 3:0. Кава не получила возможности вернуться в борьбу, а первая сеяная теннисистка турнира завершила сет со счётом 6:1.

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Рекордный рейтинг Кавы

Перед четвертьфиналом Кава провела на кортах Нинбо шесть часов и одну минуту и выиграла четыре матча, в том числе два — в квалификации. Несмотря на поражение, полька в понедельник станет 106-й ракеткой мира, что будет её личным рекордом, отмечает Interia Sport.

Если Кава решит продолжить выступления на следующей неделе, она может сыграть в квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу, где её соперницей в первом круге должна была стать Линда Фрухвиртова.

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