Бой Усика с Бенавидесом может быть отложен из-за решения WBC

Всемирный боксерский совет назначил австралийца Джея Опетаю обязательным претендентом на титул в первом тяжелом весе.

Если 5 декабря Давид Бенавидес победит Михала Чеслака и завоюет пояс WBC, он должен будет провести бой с Опетаем. В случае отказа американец рискует лишиться титула.

Ранее Бенавидес рассчитывал встретиться с Опетаем в мае 2027 года, а Усик рассматривал возвращение в крузервейт ради поединка с американцем.

Теперь из-за обязательной защиты титула переговоры о бое Усика с Бенавидесом могут отложиться до осени 2027 года. Это произойдет только при условии, что американец победит Чеслака и Опетаю.

Источник: Boxing News

Советник Александра Усика Сергей Лапин заявил, что украинский боксер рассматривает возможность возвращения в первый тяжёлый вес в 2027 году. План предусматривает бой за вакантный титул в крузервейте, а впоследствии — поединок за объединение поясов с американцем Дэвидом Бенавидесом.

Александр Усик планирует провести два громких поединка в 2027 году. Среди возможных соперников украинца — Тайсон Фьюри и непобедимый американец Дэвид Бенавидес, который хочет перейти в супертяжелый вес. В то же время переговоры о бое с Деонтеем Уайлдером зашли в тупик из-за разногласий по поводу денег и условий контракта.

Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика с американским боксером Деонтеем Уайлдером оказался под угрозой срыва. Британский аналитик Гарет Дэвис предполагает, что украинец может рассмотреть вариант третьего боя против Тайсона Фьюри.

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