Walka Usyka z Benavidesem może zostać przełożona z powodu decyzji WBC

Światowa Rada Bokserska wyznaczyła Australijczyka Jaya Opetaya na obowiązkowego pretendenta do tytułu w wadze półciężkiej.

Jeśli 5 grudnia David Benavides pokona Michała Czesłaka i zdobędzie pas WBC, będzie musiał stoczyć walkę z Opetayem. W przypadku odmowy Amerykanin ryzykuje utratę tytułu.

Wcześniej Benavides liczył na spotkanie z Opetayem w maju 2027 roku, a Usyk rozważał powrót do wagi cruiserweight, aby stoczyć pojedynek z Amerykaninem.

Obecnie, ze względu na obowiązkową obronę tytułu, negocjacje dotyczące walki Usyka z Benavidesem mogą zostać przełożone na jesień 2027 roku. Stanie się to jednak tylko pod warunkiem, że Amerykanin pokona Czesłaka i Opeteję.

Źródło: Boxing News

Doradca Aleksandra Usyka, Siergiej Lapin, oświadczył, że ukraiński bokser rozważa powrót do wagi pierwszej ciężkiej w 2027 roku. Plan zakłada walkę o wakujący tytuł w wadze cruiserweight, a następnie pojedynek o zjednoczenie pasów z Amerykaninem Davidem Benavidesem.

Oleksandr Usyk planuje stoczyć dwie głośne walki w 2027 roku. Wśród potencjalnych przeciwników Ukraińca znajdują się Tyson Fury oraz niepokonany Amerykanin David Benavidez, który zamierza przejść do wagi superciężkiej. Jednocześnie negocjacje dotyczące walki z Deontem Wilderem utknęły w martwym punkcie z powodu rozbieżności dotyczących wynagrodzenia i warunków kontraktu.

Walka byłego absolutnego mistrza świata w wadze superciężkiej Oleksandra Usyka z amerykańskim bokserem Deontem Wilderem znalazła się pod znakiem zapytania. Brytyjski analityk Gareth Davis sugeruje, że Ukrainiec może rozważyć opcję trzeciej walki z Tysonem Fury'm.

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