Reprezentacja Ukrainy juniorów pokonała drużynę Włoch 1:0 w meczu drugiej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2027 wśród piłkarzy w wieku do 19 lat.

O wyniku spotkania zadecydowała jedna bramka. „Niebiesko-żółci” otworzyli wynik tuż przed połową pierwszej połowy. To Głut przejął piłkę w środkowej strefie boiska i świetnym podaniem wypuścił Dedowa sam na sam z bramkarzem, a ten zimną krwią ograł Anelli.

Reprezentacja Ukrainy U-19 odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Teraz podopieczni Olega Łuzhnego mają na koncie sześć punktów. „Niebiesko-żółci” objęli prowadzenie w grupie A6 kwalifikacji.

Kolejny mecz młodzieżowej reprezentacji Ukrainy odbędzie się 17 listopada. Przeciwnikiem będzie Rumunia U-19. „Trójkolorowi” rozpoczęli ten etap kwalifikacji od dwóch porażek i zajmują ostatnie miejsce w grupie.

Przypomnijmy, że Bukowina pewnie pokonała Lewy Brzeg w przełożonym meczu UPL.

Wcześniej UEFA wyznaczyła na mecz Ligi Narodów sędziego, który przynosi szczęście reprezentacji Ukrainy.

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