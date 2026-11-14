Сборная Украины U-19 сенсационно победила Италию в отборочном турнире к Евро-2027

Юношеская сборная Украины обыграла команду Италии со счётом 1:0 в матче второго раунда квалификации к чемпионату Европы-2027 среди футболистов в возрасте до 19 лет.

Исход поединка решил один гол. «Сине-желтые» открыли счёт перед серединой первого тайма. Глют перехватил мяч в центре поля и классным пасом вывел Дедова один на один с вратарем, а тот хладнокровно переиграл Анелли.

Сборная Украины U-19 одержала вторую победу подряд. Теперь в активе подопечных Олега Лужного шесть очков. «Сине-желтые» вышли в лидеры группы A6 отборочного турнира.

Следующий матч юношеской сборной Украины состоится 17 ноября. Соперником станет Румыния U-19. «Триколорные» начали этот этап квалификации с двух поражений и идут последними в группе.

Напомним, «Буковина» уверенно победила «Левый берег» в перенесённом матче УПЛ.

Ранее УЕФА назначил на матч Лиги наций удачливого для сборной Украины арбитра.

Северная Ирландия — Украина: где и когда смотреть ключевой матч Лиги наций.

ФИФА подтвердила новый порядок жеребьёвки женского чемпионата мира 2027 года в Бразилии: четыре сборные с самым высоким рейтингом будут разбиты по сетке турнира до полуфиналов, если каждая из них выиграет свою группу.

Читай нас в