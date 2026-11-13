世界拳击理事会已指定澳大利亚选手杰伊·奥佩塔伊为轻重量级冠军头衔的强制挑战者。

如果大卫·贝纳维德斯在12月5日击败米哈尔·切斯拉克并夺得WBC金腰带，他就必须与奥佩塔亚进行比赛。如果拒绝，这位美国拳手将面临失去冠军头衔的风险。

此前，贝纳维德斯原计划于2027年5月与奥佩塔尤交手，而乌西克则考虑重返轻重量级，以便与这位美国选手对决。

如今，由于必须进行强制卫冕战，乌西克与贝纳维德斯的比赛谈判可能会推迟到2027年秋季。但这仅在贝纳维德斯先后击败切斯拉克和奥佩塔亚的前提下才会发生。

来源：Boxing News

亚历山大·乌西克的顾问谢尔盖·拉平表示，这位乌克兰拳手正考虑在2027年重返轻重量级。 该计划包括争夺空缺的轻重量级冠军头衔，随后与美国选手大卫·贝纳维德斯进行统一金腰带的对决。

亚历山大·乌西克计划在2027年进行两场备受瞩目的比赛。这位乌克兰拳手的潜在对手包括泰森·富里以及尚未尝败绩、有意转战超重量级的美国拳手大卫·贝纳维德斯。 与此同时，与迪昂泰·怀尔德的比赛谈判因在报酬和合同条款上的分歧而陷入僵局。

前超重量级世界绝对冠军亚历山大·乌西克与美国拳击手迪昂泰·怀尔德的对决面临告吹的风险。 英国分析师加雷特·戴维斯推测，这位乌克兰拳手可能会考虑与泰森·富里进行第三次对决。

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