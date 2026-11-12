迪纳摩传奇马克西姆·沙茨基赫已被吉尔吉斯斯坦俱乐部解雇

基辅“迪纳摩”队的前锋马克西姆·沙茨基赫目前处于失业状态。 此前由这位48岁的乌克兰教练执教的吉尔吉斯斯坦足球俱乐部“亚洲”，于11月12日宣布终止与他及其教练组的合作。

“亚洲”俱乐部表示，除马克西姆·沙茨基赫外，体能教练维塔利·什帕纽克、数据分析师尼古拉·蒂什琴科、守门员教练尼基塔·什克维林以及防守教练奥列格·格拉西穆克也一同离开了球队。

俱乐部未透露以沙茨基赫为首的教练组被解雇的原因。

马克西姆·沙茨基赫自2025年11月起执掌吉尔吉斯斯坦“亚洲”队。

在此期间，在他的带领下，球队共进行了34场比赛，取得19场胜利、8场平局和7场失利。

在2026年的处子赛季中，“亚洲”队在联赛积分榜上排名第四。

在此之前，沙茨基赫曾担任“安迪詹”和“帕赫塔科尔”俱乐部的主教练，还曾在“罗托里”和基辅“迪纳摩”担任助理教练。

此前有媒体报道称，在伊戈尔·科斯蒂乌克辞职后，马克西姆·沙茨基赫可能重返基辅“迪纳摩”并执掌球队。据报道，这位教练据称可能于2027年重返基辅。

沙茨基赫本人并未掩饰，他希望再次执教这家首都俱乐部——他曾将职业生涯的大部分时光奉献给了这里。

“毕竟，我曾为这支球队奉献了十年的光阴。因此，这当然也是我的梦想和愿望之一。 我现在就已经做好了迎接这一机会的准备。因此，即使在当前的情况下，我仍然非常渴望在这家顶级俱乐部工作，取得优异成绩，并与球队一起赢得荣誉。我对此有着强烈的渴望，”沙茨基赫说道。

目前尚无关于这位乌克兰教练未来去向的官方消息。

此前，安德烈·亚莫连科在乌克兰超级联赛第6轮对阵“埃皮中心”的比赛中攻入一球，并因此载入乌克兰足球史册。

关注我们在