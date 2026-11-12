Легенду Динамо Максима Шацьких звільнили з клубу в Киргизстані

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Колишній нападник київського «Динамо» Максим Шацьких залишився без роботи. Киргизстанський футбольний клуб «Азія», який донедавна очолював 48-річний український фахівець, 12 листопада оголосив про припинення співпраці з ним та його тренерським штабом.

В «Азії» повідомили, що разом із Максимом Шацьких команду залишили тренер із фізичної підготовки Віталій Шпанюк, тренер-аналітик Микола Тищенко, тренер воротарів Микита Шквирін та тренер із гри в обороні Олег Герасимюк.

Причину звільнення тренерського штабу на чолі із Шацьких у клубі не розкрили.

Максим Шацьких очолював киргизстанську «Азію» з листопада 2025 року.

За цей час під його керівництвом команда провела 34 матчі, у яких здобула 19 перемог, вісім разів зіграла внічию та зазнала семи поразок.

У дебютному сезоні 2026 року «Азія» посіла четверте місце в турнірній таблиці.

До цього Шацьких працював головним тренером клубів «Андіжан» і «Пахтакор», а також був асистентом у «Роторі» та київському «Динамо».

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Максим Шацьких може повернутися до київського «Динамо» та очолити команду після відставки Ігоря Костюка. За повідомленнями, тренер нібито може повернутися до Києва у 2027 році.

Сам Шацьких не приховував, що хотів би знову працювати в столичному клубі, якому присвятив значну частину своєї кар'єри.

«Зрештою, я присвятив йому десять років свого життя. Тому, звичайно, це теж одна з моїх мрій і бажань. Я готовий до такої можливості вже зараз. Тому, навіть у нинішній ситуації, у мене є величезне бажання працювати в суперклубі, досягати високих результатів і здобувати нагороди разом із командою. У мене сильне бажання», – казав Шацьких.

Наразі офіційної інформації про подальше місце роботи українського тренера немає.

Раніше Андрій Ярмоленко забив «Епіцентру» у матчі 6-го туру УПЛ та увійшов в історію українського футболу.

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