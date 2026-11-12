Легенду «Динамо» Максима Шацких уволили из клуба в Кыргызстане

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких остался без работы. Кыргызстанский футбольный клуб «Азия», который до недавнего времени возглавлял 48-летний украинский специалист, 12 ноября объявил о прекращении сотрудничества с ним и его тренерским штабом.

В «Азии» сообщили, что вместе с Максимом Шацких команду покинули тренер по физической подготовке Виталий Шпанюк, тренер-аналитик Николай Тищенко, тренер вратарей Никита Шквирин и тренер по игре в обороне Олег Герасимюк.

Причину увольнения тренерского штаба во главе с Шацких в клубе не раскрыли.

Максим Шацких возглавлял киргизстанскую «Азию» с ноября 2025 года.

За это время под его руководством команда провела 34 матча, в которых одержала 19 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

В дебютном сезоне 2026 года «Азия» заняла четвертое место в турнирной таблице.

До этого Шацких работал главным тренером клубов «Андижан» и «Пахтакор», а также был ассистентом в «Роторе» и киевском «Динамо».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Максим Шацких может вернуться в киевское «Динамо» и возглавить команду после отставки Игоря Костюка. По сообщениям, тренер якобы может вернуться в Киев в 2027 году.

Сам Шацких не скрывал, что хотел бы снова работать в столичном клубе, которому посвятил значительную часть своей карьеры.

«В конце концов, я посвятил ему десять лет своей жизни. Поэтому, конечно, это тоже одна из моих мечт и желаний. Я готов к такой возможности уже сейчас. Поэтому, даже в нынешней ситуации, у меня есть огромное желание работать в суперклубе, достигать высоких результатов и завоевывать награды вместе с командой. У меня сильное желание», — говорил Шацких.

На данный момент официальной информации о дальнейшем месте работы украинского тренера нет.

Ранее Андрей Ярмоленко забил «Эпицентру» в матче 6-го тура УПЛ и вошел в историю украинского футбола.

Читай нас в