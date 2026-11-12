Legenda „Dynamo”, Maksym Shatskikh, został zwolniony z klubu w Kirgistanie

Były napastnik kijowskiego „Dynamo” Maksym Shatskikh stracił pracę. Kirgiski klub piłkarski „Azja”, którym do niedawna kierował 48-letni ukraiński specjalista, ogłosił 12 listopada zakończenie współpracy z nim i jego sztabem trenerskim.

W klubie „Azja” poinformowano, że wraz z Maksymem Shatskikh drużynę opuścili trener przygotowania fizycznego Witalij Szpaniuk, trener-analityk Mykoła Tyshchenko, trener bramkarzy Mykyta Szkwyrin oraz trener obrony Oleg Herasymjuk.

Klub nie ujawnił przyczyny zwolnienia sztabu trenerskiego na czele z Shatskikh.

Maksym Shatskikh stał na czele kirgiskiego klubu „Azja” od listopada 2025 roku.

W tym czasie pod jego kierownictwem drużyna rozegrała 34 mecze, w których odniosła 19 zwycięstw, osiem razy zremisowała i poniosła siedem porażek.

W debiutanckim sezonie 2026 roku „Azja” zajęła czwarte miejsce w tabeli.

Wcześniej Shatskikh pracował jako główny trener klubów „Andiżan” i „Pahtakor”, a także był asystentem w „Rotorze” i kijowskim „Dynamo”.

Wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że Maksym Shatskikh może powrócić do kijowskiego „Dynamo” i stanąć na czele drużyny po rezygnacji Igora Kostyuka. Według doniesień trener rzekomo może powrócić do Kijowa w 2027 roku.

Sam Shatskikh nie ukrywał, że chciałby ponownie pracować w stołecznym klubie, któremu poświęcił znaczną część swojej kariery.

„W końcu poświęciłem mu dziesięć lat swojego życia. Dlatego oczywiście jest to również jedno z moich marzeń i pragnień. Już teraz jestem gotowy na taką możliwość. Dlatego nawet w obecnej sytuacji bardzo pragnę pracować w superklubie, osiągać wysokie wyniki i zdobywać trofea razem z drużyną. Bardzo tego pragnę” – powiedział Shatskikh.

Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat przyszłego miejsca pracy ukraińskiego trenera.

Wcześniej Andrij Jarmolenko strzelił gola przeciwko „Epicentrum” w meczu 6. kolejki UPL i zapisał się w historii ukraińskiej piłki nożnej.

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