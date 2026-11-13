Бій Усика з Бенавідесом може відкластися через рішення WBC

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Всесвітня боксерська рада призначила австралійця Джея Опетаю обов’язковим претендентом на титул у першій важкій вазі.

Якщо 5 грудня Давід Бенавідес переможе Міхала Чеслака та здобуде пояс WBC, він повинен буде провести бій з Опетаєю. У разі відмови американець ризикує втратити титул.

Раніше Бенавідес розраховував зустрітися з Опетаєю у травні 2027 року, а Усик розглядав повернення до крузервейту заради поєдинку з американцем.

Тепер через обов’язковий захист титулу переговори про бій Усика з Бенавідесом можуть відкластися до осені 2027 року. Це станеться лише за умови, що американець переможе Чеслака та Опетаю.

Джерело: Boxing News

Радник Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що український боксер розглядає повернення до першої важкої ваги у 2027 році. План передбачає бій за вакантний титул у крузервейті, а згодом — поєдинок за об’єднання поясів з американцем Девідом Бенавідесом.

Олександр Усик планує провести два гучні поєдинки у 2027 році. Серед можливих суперників українця — Тайсон Ф’юрі та непереможений американець Давід Бенавідес, який хоче перейти у надважку вагу. Водночас переговори про бій із Деонтеєм Вайлдером зайшли в глухий кут через розбіжності щодо грошей та умов контракту.

Поєдинок колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика з американським боксером Деонтеєм Вайлдером опинився під загрозою зриву. Британський аналітик Гарет Девіс припускає, що українець може розглянути варіант третього бою проти Тайсона Ф'юрі.

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