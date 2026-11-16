Полісся припинило співпрацю зі скандальним легіонером Бені Макуана

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Житомирський футбольний клуб «Полісся» відпустив вінгера Бені Макуана, остаточно завершивши співпрацю з легіонером.

Конголезець і «поліські вовки» розірвали контракт за обопільною згодою. Угода була розрахована до літа 2028 року. Проте, Макуана давно не входить в плани тренерського штабу житомирян.

Африканець приєднався до «Полісся» влітку 2023 року. Французький «Монпельє» тоді отримав за нього 250 тисяч євро. Спершу Макуана був важливим виконавцем, але згодом через проблеми з дисципліною втратив місце в основі. У сезоні 2024/25 він провів непереконливі півроку в черкаському ЛНЗ на правах оренди.

У нинішній кампанії Макуана виступав за «Полісся-2» у Першій лізі. Там вінгер зіграв 11 матчів. До свого активу конголезець записав один гол і один асист.

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