«Полесье» прекратило сотрудничество со скандальным легионером Бени Макуаном

Житомирский футбольный клуб «Полесье» отпустил вингера Бени Макуана, окончательно прекратив сотрудничество с легионером.

Конголезец и «полесские волки» расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано до лета 2028 года. Однако Макуана уже давно не входит в планы тренерского штаба житомирян.

Африканец присоединился к «Полесью» летом 2023 года. Французский «Монпелье» тогда получил за него 250 тысяч евро. Сначала Макуана был важным игроком, но впоследствии из-за проблем с дисциплиной потерял место в стартовом составе. В сезоне 2024/25 он провел неубедительные полгода в черкасском ЛНЗ на правах аренды.

В нынешнем сезоне Макуана выступал за «Полесье-2» в Первой лиге. Там вингер сыграл 11 матчей. На свой счет конголезец записал один гол и одну голевую передачу.

Напомним, «Полесье» в меньшинстве разгромило «Динамо».

Донецкий «Шахтер» обыграл «Колос» в матче девятого тура украинской Премьер-лиги и укрепил свои позиции во главе турнирной таблицы. В чемпионате Украины продолжаются матчи очередного тура.

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко успешно завершил учебную программу по футбольному менеджменту в Академии УЕФА и получил соответствующий сертификат. Образовательная платформа предлагает специализированные курсы по управлению, организации спортивных соревнований и административной деятельности в футболе.

Читай нас в