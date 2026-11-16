„Polissya” zerwała współpracę z budzącym kontrowersje zagranicznym piłkarzem Benim Makuanem

Klub piłkarski „Polissia” z Żytomierza zwolnił skrzydłowego Beni Makuanę, ostatecznie kończąc współpracę z zagranicznym zawodnikiem.

Kongijczyk i „wilki z Polissya” rozwiązali umowę za obopólną zgodą. Umowa miała obowiązywać do lata 2028 roku. Jednak Makuan już od dawna nie wchodził w plany sztabu trenerskiego klubu z Żytomierza.

Afrykanin dołączył do „Polissya” latem 2023 roku. Francuski klub „Montpellier” otrzymał wówczas za niego 250 tysięcy euro. Początkowo Makuan był ważnym graczem, ale z czasem z powodu problemów z dyscypliną stracił miejsce w podstawowym składzie. W sezonie 2024/25 spędził mało przekonujące pół roku w ośrodku szkoleniowym w Czerkasach na zasadzie wypożyczenia.

W bieżącym sezonie Makuan występował w barwach „Polissia-2” w Pierwszej Lidze. Skrzydłowy rozegrał tam 11 meczów. Na swoim koncie Kongijczyk ma jedną bramkę i jedną asystę.

Przypomnijmy, że „Polissja” w osłabieniu rozgromiła „Dynamo”.

„Szachtar” z Doniecka pokonał „Kolos” w meczu dziewiątej kolejki ukraińskiej Premier-ligi i umocnił swoją pozycję na czele tabeli. W mistrzostwach Ukrainy trwają mecze kolejnej kolejki.

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