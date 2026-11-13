克罗地亚国家队向哈里·凯恩赠送了一枚复制品，这枚足球正是1880年由英国人带入该国的首枚足球。 克罗地亚队队长卢卡·莫德里奇在温布利球场举行的“国家联赛”两队比赛前，将这份特别的礼物赠予了这位前锋。

克罗地亚足协通过这一举动，祝贺凯恩在“金球奖”评选中获胜，并祝贺他创下英格兰国家队出场次数最多的纪录。

足协解释了这份礼物的历史意义。1880年，英国工业家将第一颗足球带到了克罗地亚的朱帕尼亚市，让当地居民首次接触了这项运动。

“我们为能通过这一举动归还这枚历史足球的复制品而感到自豪。这是克罗地亚与英格兰足球之间牢固纽带的象征，”克罗地亚方面在声明中表示。

凯恩本人在赛后坦言，他当时很难立刻意识到这一事件的重大意义。

“我正在努力消化这一切。打破这项纪录是我们足球史上的一项巨大成就。目睹这场仪式，看到自己的孩子们在身边，还有这么多人为我欢呼，这种感觉简直难以置信，”这位前锋说道。

英格兰队以2:1战胜克罗地亚队。摩根·罗杰斯首开纪录，彼得·苏契奇扳平比分，凯恩在第64分钟罚入点球，为球队锁定胜局。

凭借这一战果，英格兰国家队锁定了明年春季国家联赛决赛阶段的参赛资格。 球队已锁定A级第3小组的第二名，但仍有机会超越西班牙，以小组头名身份结束小组赛阶段。为此，英格兰队需要在最后一轮比赛中战胜西班牙队。

Goal网站报道了这一消息。

玛尔塔·科斯蒂乌克在总结赛中三战皆墨，创下了一项反纪录。

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