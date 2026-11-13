Reprezentacja Chorwacji podarowała Harry'emu Kane'owi kopię pierwszej piłki nożnej, którą Anglicy przywieźli do kraju jeszcze w 1880 roku. Ten wyjątkowy prezent kapitan reprezentacji Chorwacji, Luka Modrić, wręczył napastnikowi przed meczem reprezentacji w Lidze Narodów na stadionie „Wembley”.

Tym gestem Chorwacki Związek Piłki Nożnej pogratulował Kane’owi zwycięstwa w głosowaniu na „Złotą Piłkę”, a także ustanowienia rekordu pod względem liczby rozegranych meczów w barwach reprezentacji Anglii.

Związek wyjaśnił historyczne znaczenie prezentu. W 1880 roku angielscy przemysłowcy przywieźli pierwszą piłkę do chorwackiego miasta Županja, zapoznając miejscowych mieszkańców z tą grą.

„Jesteśmy dumni, że możemy w ten sposób zwrócić kopię historycznej piłki. Jest to symbol silnej więzi między chorwacką a angielską piłką nożną” – czytamy w oświadczeniu strony chorwackiej.

Sam Kane po meczu przyznał, że nie było mu łatwo od razu uświadomić sobie wagę tych wydarzeń.

„Próbuję to wszystko ogarnąć. Pobicie rekordu to ogromne osiągnięcie w historii naszej piłki nożnej. Widok tej ceremonii, moich dzieci obok i tak wielu ludzi, którzy mnie witali, był niesamowity” – powiedział napastnik.

Anglia pokonała Chorwację 2:1. Morgan Rogers otworzył wynik, Petr Sučić wyrównał, a Kane wykorzystał rzut karny w 64. minucie i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

Dzięki temu wynikowi reprezentacja Anglii zapewniła sobie awans do fazy finałowej Ligi Narodów, która odbędzie się wiosną przyszłego roku. Drużyna zapewniła sobie już drugie miejsce w grupie 3 dywizji A, ale wciąż może wyprzedzić Hiszpanię i zakończyć fazę grupową na pierwszym miejscu. Aby to osiągnąć, Anglicy muszą pokonać Hiszpanów w ostatniej kolejce.

Informuje o tym serwis Goal.

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