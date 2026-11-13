Видео: Модрич подарил Кейну копию первого футбольного мяча в Хорватии

Сборная Хорватии подарила Гарри Кейну копию первого футбольного мяча, который англичане привезли в страну ещё в 1880 году. Особый подарок капитан хорватской команды Лука Модрич вручил нападающему перед матчем сборных в Лиге наций на стадионе «Уэмбли».

Этим жестом Хорватская футбольная федерация поздравила Кейна с победой в голосовании за «Золотой мяч», а также с установлением рекорда по количеству сыгранных матчей в составе национальной сборной Англии.

В федерации объяснили историческое значение подарка. В 1880 году английские промышленники привезли первый футбольный мяч в хорватский город Жупаня, познакомив местных жителей с этой игрой.

«Мы гордимся тем, что можем вернуть копию исторического мяча таким жестом. Это символ прочной связи между хорватским и английским футболом», — говорится в сообщении хорватской стороны.

Сам Кейн после матча признался, что ему было непросто сразу осознать масштаб происходящего.

«Я пытаюсь всё это осмыслить. Побить рекорд — огромное достижение в истории нашего футбола. Увидеть эту церемонию, своих детей рядом и столько людей, которые меня приветствовали, было невероятно», — сказал нападающий.

Англия победила Хорватию со счётом 2:1. Морган Роджерс открыл счёт, Петр Сучич сравнял его, а Кейн реализовал пенальти на 64-й минуте и принёс своей команде победу.

Благодаря этому результату сборная Англии гарантировала себе выход в финальную часть Лиги наций следующей весной. Команда уже обеспечила себе второе место в группе 3 дивизиона А, но ещё может опередить Испанию и завершить групповой этап на первой позиции. Для этого англичанам нужно победить испанцев в последнем туре.

Об этом сообщает Goal.

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