玛尔塔·科斯蒂乌克在首次参加的WTA年终总决赛中赢得了22万美元

乌克兰网球选手玛尔塔·科斯蒂乌克因参加在美国印第安维尔斯举行的WTA年终总决赛，获得了22万美元的奖金。 尽管遭遇失利且错失晋级半决赛的机会，但这位选手仅凭参赛就已确保获得这笔奖金。

据WTA官网显示，无论比赛结果如何，每位参赛选手均可获得22万美元奖金。

24岁的科斯蒂乌克本可以大幅增加自己的收入。在输给杰西卡·佩古拉后，这位乌克兰选手虽然失去了晋级半决赛的机会，但仍有机会增加奖金收入。

为此，她需要在11月12日击败美国选手科科·霍夫。这一胜利本可为科斯蒂乌克带来额外的23万美元，使其总奖金增至45万美元。

然而，这位乌克兰网球选手不敌霍夫，因此以已锁定的22万美元奖金结束了她在年终总决赛的首次亮相。

值得一提的是，玛尔塔·科斯蒂乌克在年终总决赛中遭遇三连败，创下了个人最差战绩。

此前，玛尔塔·科斯蒂乌克曾谈及在与索博伦科的决赛后遭遇的网络黑潮。

在此之前，玛尔塔·科斯蒂乌克曾透露，她的母亲会因孩子们在训练中说俄语而处罚他们。

玛尔塔·科斯蒂乌克已无缘WTA年终总决赛。

玛尔塔·科斯蒂乌克已知晓中国站赛事中可能的对手。

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