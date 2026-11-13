Марта Костюк заработала 220 тысяч долларов на дебютном итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк получила 220 тысяч долларов призовых за участие в итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США). Несмотря на поражения и утрату шансов на выход в полуфинал, спортсменка гарантированно заработала эту сумму за выступление на соревнованиях.

Как отмечается на официальном сайте WTA, каждая участница турнира получает 220 тысяч долларов независимо от результатов матчей.

24-летняя Костюк могла существенно увеличить свой заработок. После поражения от Джессики Пегулы украинка лишилась шансов пробиться в полуфинал, но у неё ещё была возможность пополнить призовые.

Для этого ей нужно было 12 ноября победить американку Коко Гофф. Такой результат принес бы Костюк дополнительные 230 тысяч долларов, а общая сумма призовых выросла бы до 450 тысяч.

Однако украинская теннисистка уступила Гофф, поэтому завершила дебютное выступление на Итоговом турнире с гарантированными 220 тысячами долларов.

Напомним, Марта Костюк завершила выступление на Итоговом турнире тремя поражениями и установила антирекорд.

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