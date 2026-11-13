Marta Kostyuk zarobiła 220 tysięcy dolarów podczas swojego debiutu w turnieju finałowym WTA

Ukraińska tenisistka Marta Kostyuk otrzymała 220 tysięcy dolarów nagrody pieniężnej za udział w turnieju finałowym WTA w Indian Wells (USA). Pomimo porażek i utraty szans na awans do półfinału zawodniczka miała zagwarantowaną tę kwotę za udział w zawodach.

Jak podano na oficjalnej stronie WTA, każda uczestniczka turnieju otrzymuje 220 tysięcy dolarów niezależnie od wyników meczów.

24-letnia Kostyuk mogła znacznie zwiększyć swoje zarobki. Po porażce z Jessicą Pegula Ukrainka straciła szanse na awans do półfinału, ale wciąż miała możliwość zwiększenia wysokości nagrody pieniężnej.

W tym celu musiała 12 listopada pokonać Amerykankę Coco Hoff. Taki wynik przyniósłby Kostyuk dodatkowe 230 tysięcy dolarów, a łączna kwota nagród wzrosłaby do 450 tysięcy.

Jednak ukraińska tenisistka przegrała z Hoff, kończąc tym samym swój debiut na turnieju podsumowującym z gwarantowaną kwotą 220 tysięcy dolarów.

Przypomnijmy, że Marta Kostyuk zakończyła występ w turnieju finałowym trzema porażkami i ustanowiła antyrekord.

Wcześniej Marta Kostyuk opowiedziała o fali hejtu po finale z Sobolenko.

Wcześniej Marta Kostyuk opowiedziała, jak jej mama nakłada kary na dzieci za używanie języka rosyjskiego podczas treningów.

Marta Kostyuk straciła szansę na udział w WTA Finals.

Marta Kostyuk poznała potencjalne rywalki na turnieju w Chinach.

Czytaj nas na