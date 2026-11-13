WBC сохранила санкции в отношении российских и белорусских боксёров
Всемирный боксерский совет (WBC) в ходе ежегодного конгресса в мексиканском Акапулько принял решение оставить в силе санкции в отношении представителей России и Беларуси.
Как сообщила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, ограничения предусматривают исключение российских и белорусских боксеров из рейтингов WBC, а также запрет на проведение профессиональных поединков на территории этих стран.
Отдельно в ходе конгресса президенту WBC Маурисио Сулейману вручили украинский орден «За заслуги» III степени. Награду ему присвоил Владимир Зеленский в сентябре.
Источник: Алина Шатерникова
МОК цинично снял ограничения на участие спортсменов из России в международных соревнованиях. Председатель НОК Вадим Гутцайт эмоционально отреагировал на этот шаг, назвав его позорным.
Международная федерация фехтования (FIE) разрешила спортсменам из РФ и Беларуси участвовать в соревнованиях, в частности в отборе на Олимпийские игры.
Напомним, Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе, если они не замечены в «активной поддержке» войны.
МОК цинично снял ограничения на участие спортсменов из России в международных соревнованиях. Председатель НОК Вадим Гутцайт эмоционально отреагировал на этот шаг, назвав его позорным.
МОК цинично снял ограничения на участие спортсменов из России в международных соревнованиях. Председатель НОК Вадим Гутцайт эмоционально отреагировал на этот шаг, назвав его позорным.
МОК цинично снял ограничения на участие спортсменов из России в международных соревнованиях. Председатель НОК Вадим Гутцайт эмоционально отреагировал на этот шаг, назвав его позорным.