Światowa Rada Bokserska (WBC) podczas corocznego kongresu w meksykańskim Acapulco podjęła decyzję o utrzymaniu sankcji wobec przedstawicieli Rosji i Białorusi.

Jak poinformowała wiceprezes Krajowej Ligi Bokserskiej Ukrainy Alina Saternikowa, ograniczenia te przewidują wykluczenie rosyjskich i białoruskich bokserów z rankingów WBC, a także zakaz organizowania zawodowych walk na terytorium tych krajów.

Osobno podczas kongresu prezesowi WBC Mauricio Sulejmanowi wręczono ukraiński order „Za zasługi” III stopnia. Odznaczenie to przyznał mu Wołodymyr Zełenski we wrześniu.

Źródło: Alina Saternikowa

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) w cyniczny sposób zniosł ograniczenia dotyczące udziału sportowców z Rosji w międzynarodowych zawodach. Przewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego (NOK) Wadim Gutzeit zareagował emocjonalnie na ten krok, nazywając go haniebnym.

Międzynarodowa Federacja Szermierki (FIE) zezwoliła sportowcom z Rosji i Białorusi na udział w zawodach, w tym w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich.

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski wezwał federacje sportowe do dopuszczania rosyjskich i białoruskich sportowców do zawodów w statusie neutralnym, o ile nie zostaną oni przyłapani na „aktywnym wspieraniu” wojny.

Wadim Gutzeit zareagował na decyzję MKOl dotyczącą Rosjan / Zdjęcie z otwartych źródeł

MOK cynicznie zniosł ograniczenia dotyczące udziału sportowców z Rosji w międzynarodowych zawodach. Prezes NOK Wadim Gutzeit emocjonalnie zareagował na ten krok, nazywając go haniebnym.

Wadim Gutzeit zareagował na decyzję MKOl dotyczącą Rosjan / Zdjęcie z otwartych źródeł

MKOl cynicznie zniosł ograniczenia dotyczące udziału sportowców z Rosji w międzynarodowych zawodach. Przewodniczący NOK Wadim Gutzeit emocjonalnie zareagował na ten krok, nazywając go haniebnym.

Wadim Gutzeit zareagował na decyzję MKOl dotyczącą Rosjan / Zdjęcie z otwartych źródeł

MKOl w cyniczny sposób zniosł ograniczenia dotyczące udziału sportowców z Rosji w międzynarodowych zawodach. Prezes NOK Vadim Gutzeit zareagował emocjonalnie na ten krok, nazywając go haniebnym.

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