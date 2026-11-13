世界拳击理事会（WBC）维持了对俄罗斯和白俄罗斯拳击手的制裁

世界拳击理事会（WBC）在墨西哥阿卡普尔科举行的年度大会上决定，维持对俄罗斯和白俄罗斯代表的制裁。

据乌克兰国家职业拳击联盟副主席阿丽娜·沙特尼科娃透露，这些限制措施包括将俄罗斯和白俄罗斯拳击手从WBC排名中除名，以及禁止在上述国家境内批准举办职业拳击比赛。

此外，大会期间，WBC主席毛里西奥·苏莱曼被授予乌克兰“功绩”勋章三等。该勋章由弗拉基米尔·泽连斯基于9月授予。

来源：阿丽娜·沙特尼科娃

国际奥委会（IOC）冷酷地解除了对俄罗斯运动员参加国际比赛的限制。乌克兰奥委会主席瓦迪姆·古茨扎伊特对此举做出了强烈反应，称其为“可耻之举”。

国际击剑联合会（FIE）允许俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加比赛，特别是奥运会资格赛。

需要指出的是，国际奥委会此前曾呼吁各体育联合会允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份参赛，前提是他们未被发现“积极支持”战争。

瓦迪姆·古茨扎伊特对国际奥委会关于俄罗斯运动员的决定作出回应 / 图片来自公开来源

国际奥委会冷酷地解除了对俄罗斯运动员参加国际比赛的限制。乌克兰奥委会主席瓦迪姆·古茨扎伊特对此举做出了强烈反应，称其为可耻之举。

瓦迪姆·古茨扎伊特就国际奥委会关于俄罗斯运动员的决定作出回应 / 图片来自公开来源

国际奥委会冷酷地解除了对俄罗斯运动员参加国际比赛的限制。乌克兰奥委会主席瓦迪姆·古茨扎伊特对此举做出了强烈反应，称其可耻。

瓦迪姆·古茨扎伊特就国际奥委会关于俄罗斯运动员的决定作出回应 / 图片来自公开来源

国际奥委会冷酷地解除了对俄罗斯运动员参加国际比赛的限制。乌克兰奥委会主席瓦迪姆·古茨扎伊特对此举做出了强烈反应，称其可耻。

关注我们在