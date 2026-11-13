WBC зберегла санкції проти російських і білоруських боксерів
Всесвітня боксерська рада (WBC) під час щорічного конгресу в мексиканському Акапулько ухвалила рішення залишити чинними санкції проти представників Росії та Білорусі.
Як повідомила віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, обмеження передбачають виключення російських і білоруських боксерів із рейтингів WBC, а також заборону санкціонувати професійні поєдинки на території цих країн.
Окремо під час конгресу президенту WBC Маурісіо Сулейману вручили український орден «За заслуги» III ступеня. Нагороду йому присвоїв Володимир Зеленський у вересні.
Джерело: Аліна Шатернікова
МОК цинічно зняв обмеження на участь спортсменів із Росії у міжнародних змаганнях. Голова НОК Вадим Гутцайт емоційно відреагував на цей крок, назвавши його ганебним.
Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила спортсменам рф і білорусі брати участь у змаганнях, зокрема у відборі на Олімпійські ігри.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допускати російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі, і якщо вони не помічені в «активній підтримці» війни.
МОК цинічно зняв обмеження на участь спортсменів із Росії у міжнародних змаганнях. Голова НОК Вадим Гутцайт емоційно відреагував на цей крок, назвавши його ганебним.
МОК цинічно зняв обмеження на участь спортсменів із Росії у міжнародних змаганнях. Голова НОК Вадим Гутцайт емоційно відреагував на цей крок, назвавши його ганебним.
МОК цинічно зняв обмеження на участь спортсменів із Росії у міжнародних змаганнях. Голова НОК Вадим Гутцайт емоційно відреагував на цей крок, назвавши його ганебним.