WBC зберегла санкції проти російських і білоруських боксерів

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Всесвітня боксерська рада (WBC) під час щорічного конгресу в мексиканському Акапулько ухвалила рішення залишити чинними санкції проти представників Росії та Білорусі.

Як повідомила віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, обмеження передбачають виключення російських і білоруських боксерів із рейтингів WBC, а також заборону санкціонувати професійні поєдинки на території цих країн.

Окремо під час конгресу президенту WBC Маурісіо Сулейману вручили український орден «За заслуги» III ступеня. Нагороду йому присвоїв Володимир Зеленський у вересні.

Джерело: Аліна Шатернікова

МОК цинічно зняв обмеження на участь спортсменів із Росії у міжнародних змаганнях. Голова НОК Вадим Гутцайт емоційно відреагував на цей крок, назвавши його ганебним.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила спортсменам рф і білорусі брати участь у змаганнях, зокрема у відборі на Олімпійські ігри.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допускати російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі, і якщо вони не помічені в «активній підтримці» війни.

Вадим Гутцайт відреагував на рішення МОК щодо росіян / Фото з відкритих джерел

МОК цинічно зняв обмеження на участь спортсменів із Росії у міжнародних змаганнях. Голова НОК Вадим Гутцайт емоційно відреагував на цей крок, назвавши його ганебним.

Вадим Гутцайт відреагував на рішення МОК щодо росіян / Фото з відкритих джерел

МОК цинічно зняв обмеження на участь спортсменів із Росії у міжнародних змаганнях. Голова НОК Вадим Гутцайт емоційно відреагував на цей крок, назвавши його ганебним.

Вадим Гутцайт відреагував на рішення МОК щодо росіян / Фото з відкритих джерел

МОК цинічно зняв обмеження на участь спортсменів із Росії у міжнародних змаганнях. Голова НОК Вадим Гутцайт емоційно відреагував на цей крок, назвавши його ганебним.

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