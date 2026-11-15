Reprezentacja młodzieżowa Rosji ostatecznie nie została dopuszczona do mistrzostw świata w Kanadzie

Międzynarodowa Federacja Hokeja (IIHF) oficjalnie wykluczyła młodzieżową reprezentację Federacji Rosyjskiej z grona uczestników mistrzostw świata w 2027 roku z powodu ograniczeń wizowych ze strony rządu kanadyjskiego, pozostawiając Kanadzie status kraju gospodarza.

„Po dokładnej ocenie możliwości zorganizowania alternatywnych wariantów rozgrywania turnieju Rada IIHF podjęła decyzję, że Kanada zachowa status kraju gospodarza, a mistrzostwa odbędą się w zaplanowanym terminie — od 26 grudnia 2026 r. do 5 stycznia 2027 r. w miastach Edmonton i Red Deer” — czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym organizacji. Zaktualizowany harmonogram rozgrywek dla dywizji elitarnej i dywizji 1A, uwzględniający wykluczenie reprezentacji Rosji, zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

Źródło: biuro prasowe Międzynarodowej Federacji Hokeja (IIHF).

Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) uchylił zakaz Międzynarodowej Federacji Hokeja (IIHF) dotyczący udziału rosyjskich drużyn w turniejach sezonu 2026–2027. Zakaz obowiązywał od 2022 roku, po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę. W IIHF wyrażono rozczarowanie decyzją sądu, jednak oświadczono, że zostanie ona wykonana. W CAS wyjaśniono, że federacja nie przedstawiła wystarczających dowodów potwierdzających swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa uczestników zawodów.

Przewodniczący kolegium Sportowego Sądu Arbitrażowego Giulio Palermo, który przewodniczył rozpatrywaniu sprawy dotyczącej powrotu rosyjskich reprezentacji hokejowych do międzynarodowych rozgrywek, we wrześniu odwiedził Moskwę.

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