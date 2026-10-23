Gruziński zawodnik Merab Dvalishvili oświadczył, że w ciągu pięciu godzin po oficjalnym ważeniu przed walką o tytuł na UFC 333 w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przybrał 19 funtów, czyli około 8,6 kg. Przed walką w wadze koguciej Dvalishvili i jego rywal Petr Yan ważyli po 135 funtów.

Regeneracja po ważeniu

Później 35-letni Dvalishvili opublikował na Instagramie nagranie, na którym jego waga wynosiła 154 funty. Według zawodnika przez pięć godzin pił wodę i się regenerował, a potem zamierzał zacząć jeść.

Jak informuje BBC Sport, zawodnicy MMA zwykle obniżają wagę w ostatnich dniach przed pojedynkiem, między innymi tracąc płyny, a po ważeniu je uzupełniają. Taki proces może zapewnić przewagę fizyczną w oktagonie.

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Zalecenia UFC

UFC zaleca, aby sportowcy tracili w tygodniu zawodów nie więcej niż 8% masy ciała. W dniu walki zawodnikom radzi się również utrzymywać wagę w granicach 10% limitu ich kategorii wagowej.

Organizacja zakazała dożylnych kroplówek i utworzyła Performance Institute, gdzie sportowcy mogą otrzymać zalecenia od specjalistów ds. zdrowia. Dvalishvili dąży do odzyskania tytułu, który stracił w pojedynku z dwukrotnym mistrzem Yanem w grudniu ubiegłego roku.

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