Грузинский боец Мераб Двалишвили заявил, что за пять часов после официального взвешивания перед титульным поединком UFC 333 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, набрал 19 фунтов, или около 8,6 кг. Перед боем в легчайшем весе Двалишвили и его соперник Петр Ян показали на весах по 135 фунтов.

Восстановление после взвешивания

Позже 35-летний Двалишвили опубликовал в Instagram видео, на котором его вес составлял 154 фунта. По словам бойца, в течение пяти часов он пил воду и восстанавливался, а после этого собирался начать есть.

Как сообщает BBC Sport, бойцы ММА обычно снижают вес в последние дни перед поединком, в частности теряя жидкость, а после взвешивания восполняют ее. Такой процесс может обеспечить физическое преимущество в октагоне.

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Рекомендации UFC

UFC рекомендует спортсменам терять в течение соревновательной недели не более 8% массы тела. В день боя бойцам также советуют удерживать вес в пределах 10% от лимита своей весовой категории.

Организация запретила внутривенные капельницы и создала Performance Institute, где спортсмены могут получить рекомендации специалистов по здоровью. Двалишвили стремится вернуть титул, который потерял в поединке с двукратным чемпионом Яном в декабре прошлого года.

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