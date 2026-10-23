Индия обыграла Новую Зеландию в стартовом матче T20 — Dawn

Сборная Индии в Крайстчерче, Новая Зеландия, победила Новую Зеландию с разницей в четыре викета в первом матче серии Twenty20. Индийская команда успешно достигла цели в 226 ранов и завершила матч за 19,4 овера, выйдя вперед в серии до пяти матчей со счетом 1:0, сообщает Dawn.

Рекордное достижение цели

Новая Зеландия, которая первой вышла отбивать, набрала 225 ранов при четырех викетах. Это был ее самый высокий результат в матчах T20 против Индии на своем поле. Открывающие Тим Сайферт и Финн Аллен обеспечили хозяевам 65 ранов при одном викете в первых шести оверах. Аллен набрал 45 ранов с 24 подач.

Гленн Филлипс остался непобежденным с 82 ранами с 40 подач, выполнив восемь четверок и три шестерки. Бевон Джейкобс добавил 31 ран, после чего выбыл из-за ран-аута. Все пятеро боулеров Индии пропускали не менее 10 ранов за овер. Бхувнешвар Кумар, впервые за четыре года сыгравший в международном T20, завершил матч с показателем 0-49.

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Вклад Самсона, Айера и Дхира

Индия начала достижение цели со стартового партнерства Санджу Самсона и Абхишека Шармы на 93 рана. Самсон набрал 67 ранов с 33 подач, в том числе восемь четверок и четыре шестерки. После первых шести оверов у индийцев было 94 рана при одном викете.

Новозеландская команда затем быстро выбила трех баттеров, однако Шреяс Айер набрал 42 рана с 28 подач и восстановил темп достижения цели. Наман Дхир, оставшийся непобежденным с 42 ранами, поставил точку в матче. Капитан Индии Айер отметил спокойствие Дхира в решающей фазе игры, тогда как капитан Новой Зеландии Митчелл Сантнер признал, что его команда не лучшим образом провела стартовые оверы. Второй матч серии также пройдет в Крайстчерче в субботу.

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