Індія обіграла Нову Зеландію в стартовому матчі T20 — Dawn

Збірна Індії в Крайстчерчі, Нова Зеландія, перемогла Нову Зеландію з різницею у чотири вікти в першому матчі серії Twenty20. Індійська команда успішно переслідувала ціль у 226 ранів та завершила матч за 19,4 овера, вийшовши вперед у серії до п’яти матчів із рахунком 1:0, повідомляє Dawn.

Рекордне переслідування цілі

Нова Зеландія, яка першою вийшла відбивати, набрала 225 ранів за чотири вікти. Це був її найбільший результат у матчах T20 проти Індії на своєму полі. Відкривачі Тім Сайферт і Фінн Аллен забезпечили господарям 65 ранів за один вікет у перших шести оверах. Аллен набрав 45 ранів із 24 подач.

Гленн Філліпс залишився непереможеним із 82 ранами за 40 подач, виконавши вісім четвірок і три шістки. Бевон Джейкобс додав 31 ран, після чого вибув через ран-аут. Усі п’ятеро боулерів Індії пропускали щонайменше 10 ранів за овер. Бхувнешвар Кумар, який уперше за чотири роки зіграв у міжнародному T20, завершив матч із показником 0-49.

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Внесок Самсона, Айєра та Дгіра

Індія почала переслідування цілі зі стартової партнерської серії Санжу Самсона та Абхішека Шарми на 93 рани. Самсон набрав 67 ранів із 33 подач, зокрема вісім четвірок і чотири шістки. Після перших шести оверів індійці мали 94 рани за один вікет.

Новозеландська команда згодом швидко вибила трьох батерів, однак Шреяс Айєр набрав 42 рани за 28 подач і відновив темп переслідування цілі. Наман Дгір, який залишився непереможеним із 42 ранами, поставив крапку в матчі. Капітан Індії Айєр відзначив спокій Дгіра у вирішальній фазі гри, тоді як капітан Нової Зеландії Мітчелл Сантнер визнав, що його команда не найкраще провела стартові овери. Другий матч серії також відбудеться у Крайстчерчі в суботу.

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