Reprezentacja Indii pokonała Nową Zelandię różnicą czterech wicketów w Christchurch w Nowej Zelandii w pierwszym meczu serii Twenty20. Indyjska drużyna skutecznie osiągnęła cel 226 runów i zakończyła mecz po 19,4 overach, obejmując prowadzenie 1:0 w serii do pięciu meczów, informuje Dawn.

Rekordowy pościg za celem

Nowa Zelandia, która jako pierwsza przystąpiła do odbijania, zdobyła 225 runów przy czterech wicketach. Był to jej najwyższy wynik w meczach T20 przeciwko Indiom na własnym boisku. Otwierający Tim Seifert i Finn Allen zapewnili gospodarzom 65 runów przy jednym wicketcie w pierwszych sześciu overach. Allen zdobył 45 runów z 24 piłek.

Glenn Phillips pozostał niepokonany z 82 runami z 40 piłek, zaliczając osiem czwórek i trzy szóstki. Bevon Jacobs dodał 31 runów, po czym odpadł po run-oucie. Wszyscy pięciu bowlerów Indii traciło co najmniej 10 runów na over. Bhuvneshwar Kumar, który po raz pierwszy od czterech lat zagrał w międzynarodowym T20, zakończył mecz z wynikiem 0-49.

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Wkład Samsona, Iyera i Dhira

Indie rozpoczęły pościg za celem od otwierającego partnerstwa Sanju Samsona i Abhisheka Sharmy, które przyniosło 93 runy. Samson zdobył 67 runów z 33 piłek, w tym osiem czwórek i cztery szóstki. Po pierwszych sześciu overach Hindusi mieli 94 runy przy jednym wicketcie.

Nowozelandzka drużyna następnie szybko wyeliminowała trzech batterów, jednak Shreyas Iyer zdobył 42 runy z 28 piłek i przywrócił tempo pościgu. Naman Dhir, który pozostał niepokonany z 42 runami, przypieczętował mecz. Kapitan Indii Iyer podkreślił spokój Dhira w decydującej fazie gry, podczas gdy kapitan Nowej Zelandii Mitchell Santner przyznał, że jego zespół nie rozegrał najlepiej początkowych overów. Drugi mecz serii również odbędzie się w Christchurch w sobotę.

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