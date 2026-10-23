Południowoafrykańczyk Casey Jarvis i Francuz Antoine Rozner dzielą pierwsze miejsce po dwóch rundach turnieju golfowego Genesis Championship w Korei. Obaj zawodnicy mają wynik 10 uderzeń poniżej par na polu Woo Jeong Hills Country Club, informuje Sky Sports News.

Liderzy po dwóch rundach

Jarvis rozegrał drugą rundę w 67 uderzeniach. Nie popełnił żadnego bogeya i zanotował cztery birdie na odcinku sześciu dołków w pobliżu środka rundy. Południowoafrykańczyk już dwukrotnie zwyciężał w DP World Tour w tym sezonie.

Rozner uzyskał najlepszy wynik dnia — 65 uderzeń, czyli sześć poniżej par. Francuz rozpoczął od 10. dołka, zaliczył birdie z odległości 44 stóp na 13. dołku i zakończył rundę bez bogeya. Stwierdził, że koncentruje się na zwycięstwie w turnieju, choć udział w play-offach również byłby dla niego ważny.

Fox traci trzy uderzenia

Nowozelandczyk Ryan Fox, zwycięzca The Open, dzieli trzecią pozycję i traci do liderów trzy uderzenia. Na poziomie siedmiu uderzeń poniżej par znajdują się wraz z nim Martin Couvra, Filippo Celli oraz lider rankingu Koreańskiego Stowarzyszenia Profesjonalnego Golfa Sanghun Shin.

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Fox zajmuje szóste miejsce w Race to Dubai i dąży do zmniejszenia straty do lidera klasyfikacji generalnej Eugenio Chacarry. Hiszpan po 72 uderzeniach w pierwszej rundzie przeszedł drugą w 66 uderzeniach, znalazł się w top 15 i traci do liderów sześć uderzeń.

Walka o status w DP World Tour

Hiszpan Pablo Larrazabal nie przeszedł cuta i należy do grona zawodników, którzy stracą status w DP World Tour. Cuta nie przeszedł również Sebastian Soderberg: przed rozpoczęciem turnieju zajmował 101. miejsce w rankingu, a według obecnych prognoz spadnie na 103. pozycję.

Tajlandczyk Kiradech Aphibarnrat wycofał się z turnieju z powodu kontuzji, dlatego nie utrzyma statusu Category 10 w następnym sezonie. Jason Scrivener, Zander Lombard i Anglik Ross Fisher również nie przeszli cuta i nie mogli kontynuować sezonu. Jednocześnie Sean Crocker awansował do rund weekendowych i zachowuje szansę na awans ze 103. miejsca do czołowej setki rankingu.

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