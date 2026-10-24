W Milwaukee w USA Milwaukee Brewers pokonali Tampa Bay Rays 3:2 w pierwszym meczu World Series. Jak informuje The Guardian, w dziewiątej zmianie miotacz Trevor Megill zaliczył strikeout przeciwko Jonny'emu DeLuce, gdy na drugiej i trzeciej bazie znajdowali się biegacze Rays.

Odwołana podwójna gra

Wcześniej Liam Hicks uderzył piłkę w prawą część boiska, a obrona Brewers początkowo zaliczyła podwójną grę, którą sędziowie uznali za zakończenie meczu. Po analizie wideo decyzję odwołano: łącznik Cooper Pratt oderwał prawą nogę od bazy, przyjmując wysokie podanie od drugobazowego Brice'a Turanga.

Hicks i tak został wyeliminowany na pierwszej bazie, jednak Rays mieli biegaczy na drugiej i trzeciej bazie przy wyniku 3:2. Wcześniej Jonathan Aranda i Chandler Simpson kolejno zaliczyli single przeciwko Megillowi. Po podwójnej kradzieży baz z udziałem Jorge Mateo i Simpsona oraz walku dla Juniora Caminero bazy były pełne.

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Przewaga Milwaukee od pierwszej zmiany

Brewers objęli prowadzenie już w pierwszej zmianie. Jackson Chourio zaliczył singla po pierwszym rzucie startowego miotacza Nicka Martineza, a Christian Yelich zdobył dla niego punkt triplem. Później William Contreras singlem w lewe pole pozwolił Yelichowi zdobyć drugi punkt.

W siódmej zmianie Chourio zaliczył singla dającego punkt, po którym Pratt zdobył punkt i ustalił wynik na 3:1. Startowy miotacz Milwaukee Jacob Misiorowski stracił jeden punkt i pozwolił na cztery hity w pięciu zmianach, odnosząc zwycięstwo. Na początku meczu wykonał najszybszy rzut w historii World Series — 103,5 mili na godzinę w starciu z Yandym Díazem.

Tampa Bay zmniejszyła stratę w czwartej zmianie. Aranda zdobył punkt po doublu Caminero i groundoucie Hicksa, jednak drużynie nie udało się wyrównać wyniku.

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