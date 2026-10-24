В Милуоки, США, «Милуоки Брюэрс» победили «Тампа-Бэй Рэйс» со счетом 3:2 в первом матче Мировой серии. Как сообщает The Guardian, в девятом иннинге питчер Тревор Мегилл сделал страйкаут против Джонни ДеЛуки, когда на второй и третьей базах находились бегуны «Рэйс».

Отмененная двойная игра

До этого Лиам Хикс отбил мяч в правую часть поля, а защита «Брюэрс» сначала оформила двойную игру, которую арбитры признали завершением матча. После видеопросмотра решение отменили: шортстоп Купер Пратт оторвал правую ногу от базы, принимая высокий бросок второго бейсмена Брайса Туранга.

Хикс все равно выбыл на первой базе, однако «Рэйс» получили бегунов на второй и третьей базах при счете 3:2. До этого Джонатан Аранда и Чендлер Симпсон подряд выбили синглы против Мегилла. После двойной кражи баз с участием Джорджа Матео и Симпсона, а также уока Джуниора Каминеро базы были заполнены.

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Преимущество Милуоки с первого иннинга

«Брюэрс» вышли вперед уже в первом иннинге. Джексон Чурио выбил сингл первым броском стартового питчера Ника Мартинеса, а Кристиан Йелич принес ему очко триплом. Позднее Уильям Контрерас синглом в левое поле позволил Йеличу набрать второе очко.

В седьмом иннинге Чурио выбил результативный сингл, после которого Пратт набрал очко и установил счет 3:1. Стартовый питчер «Милуоки» Джейкоб Мизиоровски пропустил одно очко и четыре хита за пять иннингов и одержал победу. В начале игры он выполнил самый быстрый бросок в истории Мировой серии — 103,5 мили в час в противостоянии с Янди Диасом.

«Тампа-Бэй» сократила отставание в четвертом иннинге. Аранда набрал очко после дабла Каминеро и граундаута Хикса, однако команде не удалось сравнять счет.

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