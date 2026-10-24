在美国密尔沃基，密尔沃基酿酒人队在世界大赛首场比赛中以3比2战胜坦帕湾光芒队。据《卫报》报道，第九局时，投手特雷弗·梅吉尔三振了乔尼·德卢卡，当时光芒队跑垒员位于二垒和三垒。

被推翻的双杀

此前，利亚姆·希克斯将球击向右外野，酿酒人队防守最初完成了一次双杀，裁判认定这结束了比赛。经视频回放后，这一判罚被推翻：游击手库珀·普拉特在接二垒手布赖斯·图兰的高传球时，右脚离开了垒包。

希克斯仍然在一垒出局，但光芒队在比分为3比2时获得二垒和三垒跑垒员。此前，乔纳森·阿兰达和钱德勒·辛普森连续从梅吉尔手中击出安打。在豪尔赫·马特奥和辛普森完成双重盗垒，以及朱尼奥尔·卡米内罗被保送后，垒包被填满。

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密尔沃基从第一局起取得领先

酿酒人队在第一局便取得领先。杰克逊·丘里奥在先发投手尼克·马丁内斯的第一球就击出一垒安打，克里斯蒂安·耶利奇随后以三垒安打送他得分。之后，威廉·孔特雷拉斯向左外野击出一垒安打，让耶利奇跑回第二分。

第七局，丘里奥击出带打点的一垒安打，普拉特随后得分，将比分改写为3比1。密尔沃基先发投手雅各布·米西奥罗夫斯基在五局中失1分、被击出4支安打，并获得胜投。比赛初段，他在与扬迪·迪亚斯的对决中投出世界大赛历史上最快的一球——时速103.5英里。

坦帕湾在第四局缩小分差。阿兰达在卡米内罗的二垒安打和希克斯的滚地出局后得分，但球队未能追平比分。

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