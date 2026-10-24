W Kisumu w Kenii kolarka Mercy Eragae zdobyła brązowy medal w juniorskiej rywalizacji kobiet w wyścigu szosowym na 68,8 km podczas Afrykańskich Mistrzostw w Kolarstwie Szosowym. Została pierwszą reprezentantką Kenii, która wywalczyła medal w 19-letniej historii tych kontynentalnych zawodów, informuje Nation Kenya. Eragae finiszowała na trzecim miejscu, mimo upadku pod koniec dystansu.

Przygotowanie zespołu

Wiceprezes Kenijskiej Federacji Kolarskiej Kelvin Mwangi powiedział, że medal Eragae dodał drużynie pewności siebie przed innymi startami na mistrzostwach. Jak zaznaczył, reprezentacja wzmocniła przygotowanie młodych zawodników, dając im więcej możliwości udziału w zawodach oraz analizując błędy z wcześniejszych występów.

Kenię w elitarnej kobiecej rywalizacji w wyścigu szosowym na 122,2 km będą reprezentować Kendra Tabu, Monica Kiplangat, Nancy Akinyi i Dinna Kamonya. Tabu zaznaczyła, że treningi w położonym wysoko Kaptagacie mogą być atutem w Kisumu, znajdującym się niżej nad poziomem morza, choć zawodniczki będą musiały rywalizować w gorących warunkach.

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Wyniki jazdy indywidualnej na czas

Kamonya zajęła szóste miejsce w jeździe indywidualnej na czas na 20,4 km, pokonując dystans w 33 minuty i 33 sekundy. Tabu straciła do niej sześć sekund. Wygrała reprezentantka Rwandy Diane Ingabire z wynikiem 31 minut i 2 sekund, druga była Aurélie Halbwachs z Mauritiusu, a trzecia — Lucy Young z Republiki Południowej Afryki.

Tabu powiedziała również, że podczas wyścigu indywidualnego kenijskie zawodniczki nie miały specjalnych rowerów do jazdy na czas i startowały na zwykłych modelach szosowych. W wyścigu mężczyzn Kenię będą reprezentować między innymi Ivan Kipruto w kategorii do lat 23, a wśród elity — Patrick Mugu, Geoffrey Waire, Evan Kimani i Peterson Wairimu.

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