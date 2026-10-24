В Кисуму, Кения, велогонщица Мерси Эрагае завоевала бронзовую медаль в юниорской женской шоссейной гонке на 68,8 км на чемпионате Африки по шоссейному велоспорту. Она стала первой представительницей Кении, завоевавшей награду за 19-летнюю историю этих континентальных соревнований, сообщает Nation Kenya. Эрагае финишировала третьей, несмотря на падение в конце дистанции.

Подготовка команды

Вице-президент Федерации велоспорта Кении Келвин Мванги заявил, что медаль Эрагае придала команде уверенности перед другими стартами чемпионата. По его словам, сборная усилила подготовку молодых гонщиков, предоставляя им больше возможностей для участия в соревнованиях и анализируя ошибки предыдущих выступлений.

Кению в элитной женской шоссейной гонке на 122,2 км будут представлять Кендра Табу, Моника Киплангат, Нэнси Акиньи и Динна Камонья. Табу отметила, что тренировки в высокогорном Каптагате могут стать преимуществом в Кисуму, расположенном ниже над уровнем моря, хотя спортсменкам придется соревноваться в жарких условиях.

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Результаты индивидуальной гонки

Камонья заняла шестое место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 20,4 км, преодолев дистанцию за 33 минуты 33 секунды. Табу проиграла ей шесть секунд. Победила представительница Руанды Диана Ингабире с результатом 31 минута 2 секунды, второй стала Орели Хальбвакс с Маврикия, третьей — Люси Янг из Южной Африки.

Табу также сказала, что во время индивидуальной гонки у кенийских спортсменок не было специальных велосипедов для раздельного старта и они выступали на обычных шоссейных моделях. В мужской гонке Кению будут представлять, в частности, Иван Кипруто в категории до 23 лет, а среди элитных гонщиков — Патрик Мугу, Джеффри Вайре, Эван Кимани и Питерсон Вайриму.

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