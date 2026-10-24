在肯尼亚基苏木，自行车选手梅西·埃拉盖在非洲公路自行车锦标赛女子青年组68.8公里公路赛中获得铜牌。据Nation Kenya报道，她成为这项洲际赛事19年历史上首位获得奖牌的肯尼亚选手。尽管在赛程末段摔倒，埃拉盖仍以第三名完赛。

队伍备战

肯尼亚自行车联合会副主席凯尔文·姆万吉表示，埃拉盖的奖牌让队伍在锦标赛其他项目开赛前更有信心。他说，国家队通过为年轻车手提供更多参赛机会，并分析此前比赛中的失误，加强了对年轻车手的训练。

肯德拉·塔布、莫妮卡·基普兰加特、南希·阿金伊和丁娜·卡莫尼亚将代表肯尼亚参加女子精英组122.2公里公路赛。塔布指出，在高海拔的卡普塔加特训练，可能成为在海拔较低的基苏木比赛时的优势，尽管运动员将不得不在炎热条件下参赛。

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个人计时赛成绩

卡莫尼亚在20.4公里个人计时赛中排名第六，以33分33秒完成比赛。塔布比她慢6秒。卢旺达选手黛安娜·因加比雷以31分2秒夺冠，毛里求斯选手奥雷莉·哈尔布瓦克斯获得第二名，南非选手露西·杨获得第三名。

塔布还表示，在个人赛期间，肯尼亚运动员没有专用的计时赛车，而是使用普通公路车型参赛。在男子比赛中，肯尼亚代表队包括23岁以下组的伊万·基普鲁托，以及精英组选手帕特里克·穆古、杰弗里·瓦伊雷、埃文·基马尼和彼得森·瓦伊里穆。

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