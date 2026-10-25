澳大利亚橄榄球联盟队在布里斯班举行的世界杯比赛中以36比22击败斐济队，在本届赛事中继续保持不败。汤姆·特尔博耶维奇为澳大利亚队完成帽子戏法，斐济队边锋塞米·瓦莱梅伊同样达阵三次。

据《卫报》报道，下半场开局阶段，瓦莱梅伊在接到库尔特·多诺霍的传球后完成进攻，帮助斐济取得领先。不久后，斐济本可将领先优势扩大至两次达阵，但该次达阵因阻挡对手被取消。

澳大利亚夺回主动权

在那次被取消的达阵后，萨姆·沃克和詹姆斯·特德斯科组织进攻，特尔博耶维奇在场角完成达阵，将比分扳平。几分钟后，沃克踢进罚球，澳大利亚取得领先，此后再未失去领先位置。

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随后，特尔博耶维奇接到特德斯科的低平踢球，完成个人第二次达阵，并在终场鸣笛前约15分钟完成帽子戏法。自2023年以来首次参加测试赛的特德斯科持球推进超过150米，并送出三次达阵助攻。

比赛进程与接下来的比赛

上半场，澳大利亚率先得分：特德斯科短传给科托尼·斯塔格斯。斐济则凭借瓦莱梅伊和塔内·米尔恩的达阵作出回应，其中后者在布兰登·韦克汉姆踢球后将球压地得分。半场结束前，澳大利亚凭借一次由沃克、特尔博耶维奇和特德斯科参与的长距离进攻再次取得领先。

澳大利亚队的卡姆·默里头部受伤，但球队在下半场通过轮换，特别是蒂诺·法苏阿马莱阿维和帕特·卡里根的上场，加强了对场地控制权的争夺。小组赛阶段，澳大利亚将在汤斯维尔对阵库克群岛；而斐济若要晋级半决赛，则必须在黄金海岸击败新西兰。

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