南非球员凯西·贾维斯和法国球员安托万·罗兹纳在韩国举行的Genesis Championship高尔夫球赛两轮过后并列第一。两人在Woo Jeong Hills Country Club球场的成绩均为低于标准杆10杆，天空体育新闻报道。

两轮过后的领先者

贾维斯第二轮打出67杆。他没有吞下柏忌，并在本轮中段连续六个洞的区间内抓下四只小鸟。该南非球员本赛季已两次在DP World Tour夺冠。

罗兹纳交出当天最佳的65杆，即低于标准杆6杆。这名法国球员从第10洞出发，在第13洞推进一记44英尺的小鸟球，并以无柏忌完成本轮。他表示自己专注于赢得这项赛事，尽管参加季后赛对他同样重要。

福克斯落后3杆

新西兰球员瑞安·福克斯、The Open冠军，并列第三位，落后领先者3杆。与他同处低于标准杆7杆的还有马丁·库夫拉、菲利波·切利以及韩国职业高尔夫协会排名领跑者桑洪·申。

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福克斯在Race to Dubai排名第六，并希望缩小与总积分榜领头羊欧亨尼奥·查卡拉之间的差距。这名西班牙球员首轮打出72杆后，第二轮交出66杆，进入前15名，落后领先者6杆。

争夺DP World Tour参赛资格

西班牙球员巴勃罗·拉拉萨瓦尔未能晋级，将成为失去DP World Tour参赛资格的球员之一。塞巴斯蒂安·瑟德贝里同样未能晋级：赛事开始前他在排名中位列第101位，根据目前预测将跌至第103位。

泰国球员奇拉德克·阿菲巴拉特因伤退出赛事，因此无法在下赛季保住Category 10资格。杰森·斯克里夫纳、赞德·隆巴德和英格兰球员罗斯·费舍尔也未能晋级，无法继续本赛季。与此同时，肖恩·克罗克进入周末比赛，仍有机会从第103位升至排名前100。

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