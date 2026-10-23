Южноафриканец Кейси Джарвис и француз Антуан Рознер делят первое место после двух раундов турнира по гольфу Genesis Championship в Корее. Оба игрока имеют результат 10 ударов ниже пара на поле Woo Jeong Hills Country Club, сообщает Sky Sports News.

Лидеры после двух раундов

Джарвис прошел второй раунд за 67 ударов. Он не допустил ни одного боги и сделал четыре берди на отрезке из шести лунок около середины раунда. Южноафриканец уже дважды побеждал в DP World Tour в этом сезоне.

Рознер показал лучший результат дня — 65 ударов, или шесть ниже пара. Француз начал с 10-й лунки, сделал берди с расстояния 44 фута на 13-й лунке и завершил раунд без боги. Он заявил, что сосредоточен на победе в турнире, хотя участие в плей-офф также было бы для него важным.

Фокс отстает на три удара

Новозеландец Райан Фокс, победитель The Open, делит третью позицию и отстает от лидеров на три удара. Вместе с ним на отметке семь ударов ниже пара находятся Мартен Кувра, Филиппо Челли и лидер рейтинга Корейской профессиональной ассоциации гольфа Санхун Шин.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Фокс занимает шестое место в Race to Dubai и стремится сократить отставание от лидера общего зачета Эухенио Чакарры. Испанец после 72 ударов в первом раунде прошел второй за 66 ударов, вошел в топ-15 и отстает от лидеров на шесть ударов.

Борьба за статус в DP World Tour

Испанец Пабло Ларрасабаль не прошел кат и относится к игрокам, которые потеряют статус в DP World Tour. Вместе с ним кат не преодолел Себастьян Седерберг: перед стартом турнира он был 101-м в рейтинге, а по текущим прогнозам опустится на 103-е место.

Таец Кирадеч Апхибарнрат снялся с турнира из-за травмы, поэтому не сохранит статус Category 10 в следующем сезоне. Джейсон Скривенер, Зандер Ломбард и англичанин Росс Фишер также не прошли кат и не смогли продолжить сезон. В то же время Шон Крокер вышел в уик-энд и сохраняет шансы подняться со 103-го места в топ-100 рейтинга.

Читай нас в