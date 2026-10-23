Английский гольфист Иэн Поултер сообщил, что не будет продолжать участие в LIV Golf и не присоединится к предложенной новой версии серии, которую назвал LIV 2.0. Об этом сообщает Sky Sports News.

Решение после четырех сезонов

Поултер выступал в LIV Golf с первого турнира серии, состоявшегося в Лондоне в 2022 году. В течение последних четырех сезонов он также был сокапитаном команды Majesticks GC.

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В заявлении в социальных сетях гольфист отметил, что решил не продолжать путь вместе с LIV 2.0. По его словам, это решение было непростым, и он долго обсуждал его с семьей и своей командой.

Больше времени для семьи и гольфа

Поултер объяснил свой выбор желанием проводить больше времени дома с семьей, меньше путешествовать за границу, сосредоточиться на гольфе для игроков старшего возраста и заниматься другими интересами. Он заявил, что считает этот шаг правильным на данном этапе своей жизни и карьеры.

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