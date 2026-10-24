W Hiszpanii główny trener Realu Madryt José Mourinho wróci w niedzielę do Barcelony na klasyk przeciwko Barcelonie. Będzie to pierwsze starcie madrytczyków z katalońskim klubem od czasu zatrudnienia Portugalczyka: pracuje na tym stanowisku od 105 dni.

Jak informuje The Guardian, Mourinho po raz pierwszy przybył na Camp Nou 30 lat temu jako tłumacz Bobby'ego Robsona. Ostatni raz odwiedził ten stadion w 2013 roku, już jako trener Realu Madryt.

Strata w tabeli

Po dziewięciu kolejkach mistrzostw Hiszpanii Barcelona prowadzi z 27 punktami i bilansem bramek +30. Real ma 21 punktów i zajmuje trzecie miejsce, ustępując także Atlético.

Bramkarz madrytczyków Thibaut Courtois oświadczył, że zespół może zmniejszyć stratę do lidera tylko dzięki zwycięstwu w klasyku. Mourinho również podkreślił, że choć formalnie jest to mecz ligowy, uznawanie go za zwykłe spotkanie byłoby nieprawdą.

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W poprzednią środę Real odrobił straty ze stanu 1:3 w meczu z Romą i wygrał 4:3, zdobywając decydujące bramki w ostatnich siedmiu minutach. Następnie madrytczycy strzelili po cztery gole Sevilli i Lipskowi. W przededniu klasyku Barcelona straciła cztery bramki w meczu w Paryżu.

Straty w zespołach

Skrzydłowy Realu Vinícius Júnior opuści klasyk z powodu dyskwalifikacji na cztery mecze. W spotkaniu z Villarrealem jego gol został anulowany, a sam piłkarz został wyrzucony z boiska za pociągnięcie Nathana Saliby za włosy.

Trener Barcelony Hansi Flick przyznał, że priorytetowo potraktował przygotowania do klasyku. W meczu z PSG nie umieścił Rodriego w składzie, a Pedriego i Raphinhę zmienił przedwcześnie. Jednocześnie Flick zwrócił uwagę na problemy zespołu w obronie: Katalończycy stracili 15 goli w lidze.

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