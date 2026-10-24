在西班牙，皇家马德里主教练若泽·穆里尼奥将于周日重返巴塞罗那，参加对阵巴塞罗那的国家德比。这将是这位葡萄牙人上任后的105天内，皇马首次与这家加泰罗尼亚俱乐部交锋。

据《卫报》报道，穆里尼奥30年前首次来到诺坎普，当时他是博比·罗布森的翻译。他上一次造访这座球场是在2013年，当时他已执教皇马。

积分榜差距

西班牙联赛九轮过后，巴塞罗那以27分和+30的净胜球领跑。皇马积21分，位列第三，也落后于马德里竞技。

皇马门将蒂博·库尔图瓦表示，球队只有赢下国家德比才能缩小与领头羊的差距。穆里尼奥也强调，尽管这在形式上是一场联赛比赛，但将其视为一场普通比赛并不属实。

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上周三，皇马在对阵罗马的比赛中从1:3落后追平，并以4:3获胜，在最后七分钟打进了决定性的进球。此后，皇马分别对塞维利亚和莱比锡打进四球。国家德比前夕，巴塞罗那在巴黎的一场比赛中丢了四球。

球队缺阵情况

皇马边锋维尼修斯·儒尼奥尔将因四场停赛缺席国家德比。在与比利亚雷亚尔的比赛中，他的进球被取消，而他本人因拉扯内森·萨利巴的头发被罚下。

巴塞罗那主教练汉西·弗里克承认，他优先考虑了国家德比的备战。在对阵巴黎圣日耳曼的比赛中，他没有将罗德里列入阵容，并提前换下佩德里和拉菲尼亚。同时，弗里克指出了球队的防守问题：加泰罗尼亚球队在联赛中已丢15球。

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