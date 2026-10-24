В Испании главный тренер «Реала» Жозе Моуринью в воскресенье вернется в Барселону на класико против «Барселоны». Это будет первое противостояние мадридцев с каталонским клубом после назначения португальца: на этой должности он работает 105 дней.

Как сообщает The Guardian, Моуринью впервые прибыл на «Камп Ноу» 30 лет назад в качестве переводчика Бобби Робсона. В последний раз он посещал этот стадион в 2013 году, уже возглавляя «Реал».

Отставание в таблице

После девяти туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует с 27 очками и разницей мячей +30. «Реал» имеет 21 очко и занимает третье место, уступая также «Атлетико».

Голкипер мадридцев Тибо Куртуа заявил, что команда способна сократить отставание от лидера только победой в класико. Моуринью также подчеркнул, что, хотя формально это матч чемпионата, считать его обычной игрой было бы неправдой.

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В предыдущую среду «Реал» отыгрался со счета 1:3 в матче с «Ромой» и победил 4:3, забив решающие мячи в последние семь минут. После этого мадридцы забили по четыре гола «Севилье» и «Лейпцигу». Накануне класико «Барселона» пропустила четыре мяча в матче в Париже.

Потери команд

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор пропустит класико из-за дисквалификации на четыре матча. В игре с «Вильярреалом» его гол отменили, а самого футболиста удалили за то, что он потянул Натана Салибу за волосы.

Тренер «Барселоны» Ханси Флик признал, что отдал приоритет подготовке к класико. В матче против ПСЖ он не включил Родри в состав, а Педри и Рафинью заменил досрочно. В то же время Флик обратил внимание на проблемы команды в обороне: в чемпионате каталонцы пропустили 15 голов.

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