В Уэльсе валлийский регбист Таулупе Фалетау вновь выбыл из-за травмы: после возвращения в состав «Кардиффа» он повредил палец и перенесет операцию. 35-летний игрок почувствовал боль в пальце через несколько дней после матча.

Как сообщает BBC Sport, Фалетау вышел на поле 18 октября в матче Кубка чемпионов против «Нортгемптона». Это был его первый матч с марта. После поединка спортсмен сначала не заметил проблемы, однако на следующий день палец начал болеть.

Пропустит дерби с «Оспрейз»

Главный тренер «Кардиффа» Корнил ван Зил заявил, что Фалетау пропустит матч Объединенного регбийного чемпионата против «Оспрейз», который состоится 31 октября в Суонси. В клубе надеются, что регбист сможет вернуться после ноябрьского перерыва на Чемпионат наций.

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Из-за недостатка игровой практики Фалетау не включили в состав сборной Уэльса на этот турнир. Вместо этого вызов в национальную команду получил его одноклубник Тейн Башем.

Серия травм

Фалетау перешел в «Кардифф» из «Бата» в 2022 году и с тех пор провел за команду лишь 31 матч. В прошлом сезоне он сыграл семь раз из-за травм плеча, икры и колена. Летом регбист продлил контракт с клубом еще на один год.

За сборную Уэльса Фалетау провел 109 матчей и сыграл на трех чемпионатах мира. Главный тренер валлийской команды Стив Тенди ранее заявлял, что возможность возвращения спортсмена в национальную сборную не исключается, однако ему необходимо продемонстрировать физическую готовность в матчах.

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