在威尔士，威尔士橄榄球运动员陶卢佩·法莱陶再次因伤缺阵：在重返卡迪夫队阵容后，他伤到了手指，将接受手术。这名35岁的球员在比赛几天后感到手指疼痛。

据BBC Sport报道，法莱陶于10月18日在冠军杯对阵北安普顿的比赛中登场。这是他自3月以来的首场比赛。赛后，这名运动员起初没有注意到问题，但第二天手指开始疼痛。

将缺席对阵奥斯普雷斯的德比战

卡迪夫主教练科尼尔·范齐尔表示，法莱陶将缺席10月31日在斯旺西举行的联合橄榄球锦标赛对阵奥斯普雷斯的比赛。俱乐部希望这名橄榄球运动员能在11月国家锦标赛休赛期后复出。

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由于缺乏比赛实践，法莱陶未被列入威尔士国家队参加该赛事的名单。相反，他在卡迪夫的队友泰恩·巴沙姆获得了国家队征召。

一连串伤病

法莱陶于2022年从巴斯加盟卡迪夫，此后仅代表球队出场31次。上赛季，他因肩部、小腿和膝盖伤病仅出场七次。夏天，这名橄榄球运动员与俱乐部续约一年。

法莱陶代表威尔士国家队出场109次，并参加过三届世界杯。威尔士队主教练史蒂夫·坦迪此前表示，并未排除这名运动员重返国家队的可能性，但他需要在比赛中展示身体状态已准备就绪。

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